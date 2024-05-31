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Ekonomi

Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Düşüşle Başladı

Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları güne İngiltere hariç düşüşle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde işlem görüyor. ABD büyüme verisinin revize edilmesi ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alıyor. Ayrıca, ECB'nin para politikasına yönelik yeni bir operasyonel çerçeve sunacağı açıklandı.

31.05.2024 10:57
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Avrupa borsaları güne İngiltere hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 516 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 18.465 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 8.239 puanda seyrederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 34.431 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 değer kaybıyla 11.326 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hemen altında 7.977 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0820 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD büyüme verisinin ilk çeyrekte yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e revize edilmesine karşın küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Büyüme verisindeki aşağı yönlü revizyonda tüketici harcamalarındaki yavaşlamanın etkili olduğunu belirten analistler, bu durumun Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri destekleyebileceğini söyledi.

ABD'de bugün açıklanacak olan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getiren analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edildiğini kaydetti.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, nisan ayında yüzde 6,4'e gerileyerek ortak para biriminin oluşturulmasından sonraki en düşük seviyesine indi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek hafta politika faizinde indirime gideceğine kesin gözüyle bakıldığını, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu gevşemenin ardından gelecek dönemde Bankanın atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini söyledi.

Ayrıca, dün uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ECB'nin, Eylül 2024'te mevduat faizini (banka rezervlerine ödenen DFR) resmi olarak ana politika faizi haline getirmek için para politikasına yönelik yeni bir operasyonel çerçeve sunacağını ve bu faiz oranlarının yavaş yavaş çok dar bir faiz koridoru ile talep odaklı bir rejime doğru evrileceğini kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Düşüşle Başladı - Son Dakika

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