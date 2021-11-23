Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,28 değer kaybederek 479,25 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,11 düşerek 15.937 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 değer kaybıyla 7.044,62 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,62 gerileyerek 26.939,4 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,15 artarak 7.266,69 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,27 değer kazanarak 1,126 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa, enflasyon endişelerine ve ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentilerden önce faiz artırımına gidebileceği beklentisine odaklandı.

Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık 1,6 puan artışla 55,8'e yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Küresel ham çelik üretimi, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 145,7 milyon tona geriledi.