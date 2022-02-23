Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 değer kaybederek 453,86 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,42 düşerek 14.631,36 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 6.780,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 25.955,08 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,05 artarak 7.498,18 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.28 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybederek 1,131 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, Rusya- Ukrayna krizine odaklanırken son gelişmeleri olumsuz karşıladı.

Avro Bölgesi'nde, ocakta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları bugün yüzde 10'dan fazla artış gösterdi.