Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı

08.06.2022 10:19
Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne İspanya hariç düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne İspanya hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 442,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 değer kaybıyla 14.526 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.597 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 azalışla 6.480 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 değer kaybıyla 24.319 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 8.859 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,1 artışla 1.0707 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,0693'ten işlem görüyor.

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın sürebileceğini belirterek, bu süreçte hisse ve sektör bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini söyledi.

Dünya Bankası, dün yayımlanan Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya- Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 2,9'a düşürdü. Stagflasyon riskinin arttığı belirtilen raporda, birçok ülke için resesyondan kaçınmanın zor olacağı uyarısında bulunuldu.

Bugün OECD ekonomik görünüm raporunun yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de toptan stokların takip edilecek. Avro Bölgesi ekonomisinin 1. çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 5,1 büyümesi bekleniyor.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi nisanda aylık yüzde 0,7 artışla beklentilerin altında kaldı.

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Kaynak: AA

Almanya, İspanya, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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