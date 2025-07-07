Avrupa Borsaları Karışık Seyir İzliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın "kurtuluş günü" gümrük vergilerine verdiği 90 günlük aranın dolmasına 2 gün kalması ve Avrupa Birliği (AB) gibi büyük ticaret ortaklarıyla halen bir ticaret anlaşmasına varılmamasının etkisiyle Avrupa borsaları karışık bir seyir izliyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 540,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 8.799 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 7.693 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,3 artışla 23.879 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 39.660 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 kazançla 13.984 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış baskısıyla başladı. Başkan Trump'ın tarifelerin erteleme tarihinin sonu olan 9 Temmuz yaklaşırken ABD ile ticaret yapan ülkelere uygulanacak tarifeleri mektup yoluyla bildireceğini ve 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıklamasıyla beraber yatırımcılar temkinli bir duruş sergilemeye başladı. Trump'ın bugün ülkelere gümrük vergisi mektupları göndermeye başlaması bekleniyor.

Avrupa tarafında, Çin ve AB arasında tırmanan diplomatik ve ticari gerilimin işaretleri olarak Pekin'in bu ayın sonunda AB liderleriyle yapılması planlanan iki günlük zirvenin bir bölümünü iptal etme niyetinde olduğuna dair haber akışı bölgede risk iştahının azalmasında etkili oluyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,2, yıllık olarak yüzde 1,0 artış kaydetti. İngiltere'de Halifax konut fiyat endeksi de yıllık yüzde 2,5 yükseldi.

Analistler günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirtti.