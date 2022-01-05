Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,10 primle 493,90 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 yükselerek 16.178 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 7.490, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 artışla 7.331 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 azalışla 8.793 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,08 primle 27.978 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi bugün 1,1304 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin yeniden piyasaların odağına yerleştiğini belirterek, bu akşam açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarında, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı pay piyasaları için risk oluşturmaya devam etse de yatırımcıların hastalığın kolay atlatıldığı ve ekonomilere korkulan etkiyi yapmayacağına ilişkin eğilimleri şimdilik fiyatlamalar üzerinde daha fazla etkili oluyor.

Avrupa'da, yarından itibaren Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yapacağı konuşmaların yanı sıra hareketlenen veri takviminin de varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Bugünün veri takviminde, Almanya ve Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı öne çıkıyor.