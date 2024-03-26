Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 508,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 18,259 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.898 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 10.986 puanda bulunurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 34.668 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 8.161 puanda seyrediyor.
Küresel piyasalarda, haftanın ikinci yarısında açıklanacak veriler ve önemli merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülüyor.
Fed'in, bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton pay piyasalarında satış baskısının güç kazanmasına yardımcı oldu.
Analistler, Fed yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmelerinin ardından para piyasalarında bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin haziranda yüzde 70'e gerilediğini bildirdi. Bu dönemde Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali banka yetkililerinin açıklamalarından önce yüzde 75'te bulunuyordu.
Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, ECB Yönetim Konseyi'nin olası faiz indirimine ilişkin genişleyen bir uzlaşmanın olduğunu söyleyerek, ücret artışlarının yavaşladığına ilişkin güveninin arttığını ifade etti.
Bugün bölgede açıklanan verilere göre ise Almanya Gfk tüketici güven endeksi, -27,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Analistler, yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
İstanbul, 2024 yılının ilk 2 ayında 2 milyon 457 bin 518 yabancı ziyaretçi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,08 artış gösterdi. Şubat ayında en çok ziyaretçiyi Rusya Federasyonu tercih etti. İstanbul Havalimanı, yabancı ziyaretçilerin ilk tercihi oldu.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Adana'nın 90 bin ton soya üretimi ile Türkiye'nin toplam soya üretiminin yüzde 65'ini karşıladığını ve Akdeniz bölgesi üretiminin yüzde 69'unu karşıladığını açıkladı. Bu sonuçlarla Adana, Akdeniz ve Türkiye'de soya üretiminde birinci sıraya yerleşti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Türkler ve Payallar mahallelerinde yaşanan hortum felaketi sonrası zarar gören üreticilere naylon desteği sağladı. Toplamda 51 üreticiye 51 bin 645 metrekare sera naylonu dağıtıldı.
Burhaniye ilçesinde, bahar yağışları ile birlikte Madra Dağında çıkmaya başlayan Kuzu Göbeği mantarının kilosu 900 liraya kadar çıktı. Köylere alıcıların geldiğini anlatan Hatice Karakaya, pek çok insanın kuzu göbeği topladığını söyledi. Bahar yağışlarının düşmesi ile birlikte, Madra dağında çıkan kuzu göbeği mantarı yöredeki köylülere geçim kaynağı oldu. Köylere alıcılar gelirken, bazı vatandaşlarda pazarda kuzu göbeği mantarı satmaya başladı. Pazarda kuzu göbeği mantarı satan Hatice Karakaya, 'Yağmurla birlikte kuzu göbeği çıkmaya başladı. Bizim köyde de pek çok insan bunu topluyor. Kilosu 900 liraya kadar çıktı. Kuzu göbeği bu günlerde pek çok insana geçim kapası oldu' dedi. - BALIKESİR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkilileriyle katıldığı toplantıda Gazi şehirde yürütülen yeşil şehir çalışmaları ve yeni projeleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Geçen yıl Hızlı Geçiş Sistemi'nden (HGS) 526 milyon 364 bin 972 araç yararlandı. HGS, engelsiz geçiş, otomatik ücret tahsili ve radyo frekansı ile tanımlama gibi avantajlar sunuyor. HGS'lerin otoyollarda yaygınlaştırılması devam ediyor. Ücret toplama istasyonlarındaki ekipmanlar yerli olarak tasarlandı. HGS üzerinden geçiş yapan araç sayısı 2023 yılı sonunda 526 milyon 364 bin 972'ye ulaştı.
Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tan, küresel iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte Trakya'da çam ağaçlarındaki tırtıl popülasyonunda büyük artış olduğunu belirtti. Tırtılların ağaçların yapraklarını sarartıp kurumasına neden olduğunu ifade eden Tan, sorunun biyolojik mücadele yöntemleriyle çözülebileceğini söyledi.
Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, 18 Ocak'ta yapılan genel kurula hile karıştırmak isteyenler hakkında Bakanlıkça soruşturma başlatıldığını belirterek, çiftçinin hakkını kimseye yedirmeyeceklerini söyledi. Özer, hilelerle dolu skandal genel kurulda kendi seçimlerini garanti altına almak adına organize edilen hileli delege belirlenmesi hususunda soruşturma başlatıldığını ifade etti.
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