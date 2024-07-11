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Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Avrupa'da açıklanan karışık verilerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla açılış yaptı. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın üzerinde işlem görüyor. Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığa neden olabileceğini belirtiyor.

11.07.2024 10:39
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Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 517,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 18.433 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 8.196 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.582 puanda seyrederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 34.230 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 azalışla 11.057 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,2 artışla günü 1,0830'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0840 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla bankanın, yılın sonuna doğru faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin ardından teknoloji sektörü öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini ancak Avrupa'da açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle bölge borsalarının güne temkinli bir seyile başladığını söyledi.

ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.

Öte yandan, bölge genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyallerin geldiğini anımsatan analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin devam ettiğini dile getirdi.

ECB Denetleme Kurulu üyesi Elizabeth McCaul dün Financial Times ile yaptığı bir söyleşide gölge bankacılık konusunda risklerin arttığı uyarısında bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill ise dün yaptığı açıklamada, faiz indiriminin zamanlamasının hala "açık bir soru" olduğunu söyleyerek para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın ağustosta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri zayıflattı.

Ayrıca, bugün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da enflasyon haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,2 ile beklentiler doğrultusunda gelirken, İngiltere'nin mayısta aylık bazda yüzde 0,4 büyüme ile beklentileri aşması dikkati çekti.

İngiltere'de sanayi üretimi ise aynı dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 0,4 artışla öngörülerin altında kaldı.

Analistler, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, söz konusu verinin ardından piyasalarda oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika

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