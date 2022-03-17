Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,45 artarak 450,49 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,28 değer kazanarak 7.385,34 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 yükselerek 6.612,52 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 değer kaybederek 14.388,06 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 gerileyerek 24.133,23 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,89 değer kazanarak 1,113 seviyesinde işlem gördü.

Yatırımcılar, dün, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 25 baz puan ve bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faizini 25 baz puan yükseltmesine odaklandı.

Avro Bölgesi'nde, şubat ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,9'a çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa denetim otoriteleri, tüketicilerin kripto varlıklara yatırdıkları tüm paraları kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını bildirdi.

AB otomobil pazarında toplam satışlar, şubat ayında tedarik sorunları nedeniyle verilerin toplandığı son 29 yılın en düşük seviyesine geriledi.

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