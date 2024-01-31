Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Ekonomi

Avrupa'da borsalar, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etti.

Buna göre, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, 2023 Aralık'ta 9 milyon 26 bine çıkarak öngörülerin üzerinde gerçekleşirken, Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi de ocakta aylık 6,8 puan artarak 114,8'le Aralık 2021'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, ABD'de ülke ekonomisinin atılan şahin adımlara karşın beklendiği şekilde yavaşlamadığını kaydederek bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimlerinin hangi ayda başlayacağına ilişkin tahminleri ötelediğini bildirdi.

Yıl başında yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indiriminin martta yapılacağının öngörüldüğünü hatırlatan analistler, buna karşın açıklanan makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle birlikte bu fiyatlamaların yüzde 88 ihtimalle mayısa taşındığını ifade etti.

Analistler, bugün Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek para politikası metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2052 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 4,2 artışla 2 milyon 52 bin liraya yükseldi.

Almanya'da yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 2,9 olarak belirlendi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ocak ayı enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, Almanya'da Aralık 2023'te yüzde 3,7 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 2,9'a indi.

Ülkede ocakta enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,2 olarak tespit edildi.

Piyasa beklentileri ocak ayında Almanya'da enflasyonun aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3 olması yönündeydi.

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim-Aralık 2023 dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, ücret artışını ölçen İstihdam Maliyet Endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 arttı.

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 121 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 6 Şubat'ta 54 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 7 Şubat'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 8 Şubat'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 değer kazanarak 485,97 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,40 yükselerek 30.744,24 puandan kapandı.

Öte yandan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 düşerek 16.903,76 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybederek 7.656,75 puana geriledi.

İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 7.630,57 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.08 itibarıyla yüzde 0,08 artarak 1,085'e yükseldi.