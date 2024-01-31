Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa'da borsalar, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etti.
Buna göre, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, 2023 Aralık'ta 9 milyon 26 bine çıkarak öngörülerin üzerinde gerçekleşirken, Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi de ocakta aylık 6,8 puan artarak 114,8'le Aralık 2021'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı.
Analistler, ABD'de ülke ekonomisinin atılan şahin adımlara karşın beklendiği şekilde yavaşlamadığını kaydederek bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimlerinin hangi ayda başlayacağına ilişkin tahminleri ötelediğini bildirdi.
Yıl başında yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indiriminin martta yapılacağının öngörüldüğünü hatırlatan analistler, buna karşın açıklanan makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle birlikte bu fiyatlamaların yüzde 88 ihtimalle mayısa taşındığını ifade etti.
Analistler, bugün Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek para politikası metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini aktardı.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2052 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 4,2 artışla 2 milyon 52 bin liraya yükseldi.
Almanya'da yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 2,9 olarak belirlendi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ocak ayı enflasyon öncü verilerini açıkladı.
Verilere göre, Almanya'da Aralık 2023'te yüzde 3,7 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 2,9'a indi.
Ülkede ocakta enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,2 olarak tespit edildi.
Piyasa beklentileri ocak ayında Almanya'da enflasyonun aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3 olması yönündeydi.
ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim-Aralık 2023 dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı.
Buna göre, ücret artışını ölçen İstihdam Maliyet Endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 arttı.
ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 121 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamada, 6 Şubat'ta 54 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 7 Şubat'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 8 Şubat'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 değer kazanarak 485,97 puana yükseldi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,40 yükselerek 30.744,24 puandan kapandı.
Öte yandan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 düşerek 16.903,76 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybederek 7.656,75 puana geriledi.
İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 7.630,57 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.08 itibarıyla yüzde 0,08 artarak 1,085'e yükseldi.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen Pişkin, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Eskişehir" tartışmasında kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt vererek, "Ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. "Birisi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Genel Başkan bizimle kavga etmek istiyor. Ben kavga etmeyeceğim. 'Saray geçmişte birlikte olduklarımızı karşımıza çıkarıyor' derken Eskişehir'de İYİ Parti'den seçilip, AK Parti'ye geçen irade hırsızına laf ediyorum." dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK maçında taraftarların protesto ettiği yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıktı. Tarafatrlara uyarıda bulunan Özbek, "Kerem Aktürkoğlu bizim kaptanımız. Bu tür hareketlerle oyuncumuzun performansını etkileyecek şeyler yapmamalı taraftarlarımız, rica ediyorum. Kerem bizim geleceğimiz, çok önemli oyuncularımızdan birisi" dedi.
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan görülen davada karar çıktı. Sanıklardan biri 1 yıl 6 ay, diğeri 2 yıl 6 ay hapis cezası alırken, Oktar ile örgüt yöneticisi 12 sanık aynı suçu örgüt kapsamında işledikleri gerekçesiyle 4'er yıl hapisle cezalandırıldı.
Ankara'da aile içi şiddet konusuyla ilgili polis merkezine götürülen bir kadın seyir halindeki polis aracından atladı. Kendini yola atan kadına başka bir araç çarptı. Hayatını kaybeden kadınla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 4 aydır kan gölüne çevirdiği Gazze Şeridi'nin geleceğiyle ilgili 4 aşamalı bir yol haritası taslağı hazırladığı ve bunu ABD ile paylaştığı öğrenildi. Taslak metinde Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in katılımıyla kurulacak bir Arap koalisyonu ile işbirliği içinde Gazze Şeridi'nde Fetih ve Hamas'ın yer almadığı yeni bir Filistin yönetiminin oluşturulması gibi detaylar da yer alıyor.
Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı.
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