Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,03 azalarak 509,64 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 değer kaybederek 8.151,92 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 artarak 7.930,92 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 yükselerek 18.205,94 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 34.343,61 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,5 düşüşle 1,081 seviyesinde işlem gördü.
Avrupa piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) diğer büyük merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin endişelere odaklandı.
İngiltere Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 5,25'te sabit bırakırken, İsviçre Merkez Bankasının "sürpriz" şekilde politika faizini yüzde 1,50'ye indirmesi piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 119'uncu sayısını yayınladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye tarafından Filistin'de bir şey yapılacaksa bu sadece iftar sofralarında mikrofonu ele alıp İsrail'i kınamakla olmaz, bir şey yapılacaksa İsrail'e bir yaptırım uygulamakla olur. En basitinden İsrail'le yapılan ticareti durdurmakla olur. Özel, İzmir programı kapsamında İzmir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti, üstü açık otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladı.
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