Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,13 artarak 515,47 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,82 değer kazanarak 18.557,7 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 yükselerek 34.637,75 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 azalarak 8.167,37 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 gerileyerek 7.598,63 puana düştü.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,34 değer kaybıyla 1,085 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası ortaya çıkan belirsizliğe odaklandı.

Macaristan Merkez Bankası gösterge faiz oranını 0,25 puan düşürerek yüzde 6,75'e indirdi.