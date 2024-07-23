Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izledi. Gösterge endeks Stoxx Europe 600 artışla tamamlarken, Almanya'da DAX 40 endeksi değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise düşüş yaşadı. Avro/dolar paritesi ise değer kaybetti. ABD başkanlık seçimlerindeki belirsizlik piyasaların odak noktası oldu. Macaristan Merkez Bankası ise faiz oranını düşürdü.

23.07.2024 19:49
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Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,13 artarak 515,47 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,82 değer kazanarak 18.557,7 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 yükselerek 34.637,75 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 azalarak 8.167,37 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 gerileyerek 7.598,63 puana düştü.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,34 değer kaybıyla 1,085 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası ortaya çıkan belirsizliğe odaklandı.

Macaristan Merkez Bankası gösterge faiz oranını 0,25 puan düşürerek yüzde 6,75'e indirdi.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Macaristan, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika

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