Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da gerilimin artmasıyla haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Avro/dolar paritesi düşüş yaşarken, Hollanda Veri Koruma Kurumu Uber'a para cezası kesti. Almanya'da ise Ifo İş Ortamı Güven Endeksi düşüş gösterdi.

26.08.2024 20:47
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Avrupa borsaları, Orta Doğu'da gerilimin artmasıyla haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,02 azalarak 518,05 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederek 18.617,02 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 gerileyerek 33.604,8 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 artarak 8.327,78 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 7.590,37 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,24 değer kaybıyla 1,116 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa yatırımcılar, Orta Doğu'da İsrail ile Hizbullah arasındaki gerginliğin tırmanmasına ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın uzun süredir yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiği yönündeki açıklamalarına odaklandı.

Hollanda Veri Koruma Kurumu, Uber firmasına Avrupa'daki sürücülerin kişisel verilerini Avrupa Birliği (AB) kurallarına aykırı biçimde ABD'ye gönderdiği gerekçesiyle 290 milyon avro para cezası kesti.

Almanya'da temmuzda 87 değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle ağustosta 86,6 puana indi. Ifo Beklentiler Endeksi 87 puandan 86,8 puana düşerken, Mevcut Durum Endeksi de 87,1 puandan 86,5 puana geriledi.

Kaynak: AA

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