Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor

11.03.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki gerginlikler, Avrupa borsalarını olumsuz etkiliyor; yatırımcılar ABD enflasyon verisini bekliyor.

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 düşüşle 600,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 azalışla 10.324 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 23.622 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 azalışla 44.829 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 17.386 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,8 değer kaybederek 7.994 puandan işlem görüyor.

Hafta başında 114 dolara kadar yükselen petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte borsalar üzerindeki satış baskısı azalsa da Orta Doğu'daki duruma ilişkin taraflardan gelen çelişkili açıklamalar, küresel enflasyon ve büyüme üzerindeki belirsizliğin artmasına neden olurken, yatırımcıların odağı bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol fiyatlarını düşürmek için tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberlerle petrol fiyatları geriledi. Bu durum küresel piyasalardaki düşüşleri törpülese de bölge borsalarında negatif seyir korundu.

Bununla birlikte Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin anlamlı şekilde hafiflediğine dair kayda değer bir işaret olmaması ve çatışmaların ne kadar süreceğine yönelik belirsizlikler, yatırımcıların pozisyon almasını zorlaştırıyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, savaşın enflasyonist etkilerine karşı merkez bankalarının genel tutumunun şahin kalmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Makroekonomik tarafta ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.

Kurumsal tarafta Rheinmetall hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 4'e yakın düşüşle güne başladı. Avrupa'da artan savunma harcamalarıyla son dönemin öne çıkan şirketleri arasında yer alan Rheinmetall'de yükselen beklentiler satış baskısını beraberinde getirdi.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de enflasyon, haftalık mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin de yakından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Avrupa, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da günlük 8 bin TL’ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor
İBB davasında eski CHP’li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para Bir tane delil gösterin İBB davasında eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin
Deprem olan ile Naci Görür’den korkutan uyarı Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
Fenerbahçe Mert Müldür’ün nişanlısı için harekete geçti Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti
Dolar milyarderi Türkler açıkladı Murat Ülker 1 numara değil Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil
Rıza Baba’nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı Beynine pıhtı mı attı Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 13:51:23. #.0.5#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.