Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 düşüşle 600,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 azalışla 10.324 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 23.622 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 azalışla 44.829 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 17.386 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,8 değer kaybederek 7.994 puandan işlem görüyor.

Hafta başında 114 dolara kadar yükselen petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte borsalar üzerindeki satış baskısı azalsa da Orta Doğu'daki duruma ilişkin taraflardan gelen çelişkili açıklamalar, küresel enflasyon ve büyüme üzerindeki belirsizliğin artmasına neden olurken, yatırımcıların odağı bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol fiyatlarını düşürmek için tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberlerle petrol fiyatları geriledi. Bu durum küresel piyasalardaki düşüşleri törpülese de bölge borsalarında negatif seyir korundu.

Bununla birlikte Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin anlamlı şekilde hafiflediğine dair kayda değer bir işaret olmaması ve çatışmaların ne kadar süreceğine yönelik belirsizlikler, yatırımcıların pozisyon almasını zorlaştırıyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, savaşın enflasyonist etkilerine karşı merkez bankalarının genel tutumunun şahin kalmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Makroekonomik tarafta ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.

Kurumsal tarafta Rheinmetall hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 4'e yakın düşüşle güne başladı. Avrupa'da artan savunma harcamalarıyla son dönemin öne çıkan şirketleri arasında yer alan Rheinmetall'de yükselen beklentiler satış baskısını beraberinde getirdi.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de enflasyon, haftalık mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin de yakından takip edileceğini belirtti.