Avrupa Borsaları Negatif Seyrediyor

03.03.2026 12:02
Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikler Avrupa borsalarını olumsuz etkiliyor, endeksler düşüşte.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gelişmelerin etkisiyle negatif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2 düşüşle 611 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 azalışla 10.602 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,5 değer kaybıyla 24.053 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,7 azalışla 45.054 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,5 düşüşle 17.435 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,8 değer kaybederek 8.245 puandan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin küresel ticareti olumsuz etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik endişeler, küresel risk algısının yükselmesinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'a yönelik saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin değerlendirmesinde, "Şu anda takvim açısından tahminlerimizin ilerisindeyiz. Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelere ek olarak İsrail, İran ve Lübnan'ı eş zamanlı hedef aldığını açıkladı. Tahran destekli Hizbullah ise Tel Aviv'e füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, Bahreyn, Irak ve Ürdün'deki acil olmayan ABD hükümeti personeli ile aile üyelerine ülkeden ayrılma talimatı verildiğini duyurdu.

Öte yandan İran tarafının attığı adımlar da yakından izleniyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıkladı.

Orta Doğu'daki gerilimin, ticaret politikasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde tırmanması, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları daha da artırabileceği endişesini güçlendirdi.

Analistler, Hürmüz Boğazı'nın birçok ekonomi için kritik bir enerji arz rotası olduğuna dikkati çekerek, bölgede enerji arzının aksamasının orta vadede petrol fiyatları üzerinden imalat sanayi maliyetlerini yükseltebileceğini belirtti.

Günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirten analistler, bunun yanı sıra Avro Bölgesi'nde öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin de takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
