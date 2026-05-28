ABD-İran gerilimi Avrupa borsalarını vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İran gerilimi Avrupa borsalarını vurdu

28.05.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, Avrupa piyasalarında risk algısını artırdı ve düşüşe neden oldu.

Avrupa borsaları, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları sonrasında jeopolitik gerilimlerin tekrar yükselmesiyle negatif seyrediyor.

ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri saldırıları, yakın vadede bir barış anlaşmasına ilişkin yatırımcı iyimserliğini azalttı.

Jeopolitik risklere ilişkin endişelerin tekrar öne çıkması Avrupa piyasalarında da risk algısının artmasına neden oldu.

Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 düşüşle 625 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 azalışla 10.405 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 25.131 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 49.518 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 8.178 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 18.299 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankasının başlıca enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Avro Bölgesi'nde de ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD-İran gerilimi Avrupa borsalarını vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt

10:46
“Haram araç“ tartışması büyüyor Vekiller küfürleşince CHP’nin WhatsApp grubu kapatıldı
"Haram araç" tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı
09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 10:59:50. #7.13#
SON DAKİKA: ABD-İran gerilimi Avrupa borsalarını vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.