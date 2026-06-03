Avrupa Borsaları Negatif Seyrediyor - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Negatif Seyrediyor

03.06.2026 10:53
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Orta Doğu'daki gerilimler ve ABD'nin gümrük vergisi önerisi Avrupa borsalarını olumsuz etkiliyor.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve ABD'nin bazı ülkelere gümrük vergisi uygulayacağına dair haber akışıyla İspanya hariç negatif seyrediyor.

Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. ABD'de Donald Trump yönetiminin, zorla çalıştırmayla üretildiği iddia edilen ürünlere yönelik soruşturmanın ardından başlıca ticaret ortaklarından yapılan ithalata en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını önerdiğine dair haberler de piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oldu.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 624 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.368 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 24.950 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 50.371 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 8.175 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 18.344 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri (PMI), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve ABD Merkez Bankasının Bej Kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Negatif Seyrediyor - Son Dakika

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