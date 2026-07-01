Avrupa Borsaları Negatif Seyrediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsaları Negatif Seyrediyor

01.07.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD/İsrail-İran görüşmeleri belirsizlik yaratırken, Avrupa borsaları temkinli bir seyir izliyor.

Avrupa borsaları, ABD/İsrail- İran Savaşı'nın bitmesi konusunda taraflar arasında devam eden görüşmeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle Almanya hariç negatif seyrediyor.

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin yeni engellerle karşılaşması nedeniyle yatırımcılarda temkinli bir tutum öne çıkıyor. Tahran yönetiminin, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını sağlayacak bir çerçeve konusunda iki taraf arasında hala büyük bir görüş ayrılığı olduğu gerekçesiyle, bölgeye gelen ABD'li üst düzey elçilerle görüşmeyeceğini açıkladığına dair haber akışı, küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oldu.

Diğer taraftan para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl bir faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılması, küresel piyasalardaki risk iştahını törpüleyen en önemli sebepler arasında bulunuyor.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bugün yapacağı açıklamalar da piyasaların odağında olacak. Ancak Warsh'ın sözle yönlendirme yapmaktan kaçınabileceği ve açıklamaların piyasaların yönünü etkilemeyebileceği öngörülüyor.

Öte yandan, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak öncü enflasyon verisi Avrupa piyasalarının odağında yer alacak.

Haziranda yüzde 3,2 olan enflasyonun, temmuzda yüzde 3'e gerilemesi bekleniyor.

Bu veri, özellikle Avrupa Merkez Bankasının (ECB) geçen ay ABD-İran Savaşı'nın tetiklediği enerji kaynaklı büyük enflasyon şokuna karşı koymak için faiz oranlarını yükseltmesinin ardından, fiyat baskılarının azalıp azalmadığına dair kanıtlar açısından yakından incelenecek.

Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 640 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 10.470 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 25.032 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 51.420 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 8.378 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 azalışla 19.366 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyonun yanı sıra dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, önde gelen merkez bankalarının başkanlarının açıklamaları ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, İsrail, Enerji, Finans, Borsa, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Negatif Seyrediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
AYM’den cinsiyet değişikliği kararı İptal talebi reddedildi AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi
Katilin “şekerim var“ bahanesine acılı anneden tokat gibi soru Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru

11:10
Deniz Akkaya gözaltına alındı
Deniz Akkaya gözaltına alındı
10:55
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi Paralar anında hesaplara yatacak
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
09:35
Muayene katılım paylarına zam geldi İşte kalem kalem yeni ücretler
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 11:18:49. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Negatif Seyrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.