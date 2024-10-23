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Ekonomi

Avrupa Borsaları Pozitif Başladı

Avrupa borsaları, yeni işlem gününe pozitif yönde başlayarak yükseliş kaydetti.

23.10.2024 10:47
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Avrupa borsaları yeni işlem gününe pozitif seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 521,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 19.447 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 8.317 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 34.810 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer artışla 7.543 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 kazançla 11.850 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesine karşın yatırımcıların temkinli davranması sonrası karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında ise dün negatif bir seyir hakim olurken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Uluslararası Para Fonunun (IMF) dün açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısında, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e çekildiği ve 2025 yılı için yüzde 1,5'ten yüzde 1,2'ye düşürüldüğü kaydedildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,2'den yüzde 0'a düşürüldüğü ve gelecek yıl için yüzde 1,3'ten yüzde 0,8'e indirildiği belirtilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e çıkarıldığı, gelecek yıl için ise yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e düşürüldüğü bildirildi.

Analistler, Avro bölgesinde resesyon sinyallerinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, ECB'nin parasal gevşeme hızında ekonomik aktiviteye yönelik veri akışının etkili olabileceğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar, ABD'de ise mortgage başvuruları, ikinci el konut satışları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bej kitap raporu takip edilecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Christine Lagarde, Ekonomi, Almanya, Finans, Borsa, Son Dakika

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