Avrupa Borsaları Tatil Öncesi Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Tatil Öncesi Düşüşte

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Noel tatili öncesi Avrupa borsalarında negatif seyir gözlemleniyor. Piyasalar sığ kalacak.

23.12.2024 11:47
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Avrupa borsalarında Noel tatili öncesi negatif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 502 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 19.833 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 8.054 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 33.660 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 7.257 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,4 kayıpla 11.425 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışı öne çıkarken, hafta boyunca tatil nedeniyle piyasaların sığ kalacağı öngörülüyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları takip edilirken, dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi yeniden fiyatlamalara dahil oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, cuma günü yaptığı açıklamada, enflasyonda son gelişmeler ışığında ECB'nin faiz oranlarını kısıtlayıcı bir seviyede tutmak zorunda olmadığını belirtti.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 0,9 büyüse de beklentilerin altında kaldı.

Analistler, ayrıca ABD'de New York Fed tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Avrupa Borsaları Tatil Öncesi Düşüşte
Kaynak: AA

İngiltere, Almanya, Ekonomi, Finans, Borsa, Tatil, Noel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Tatil Öncesi Düşüşte - Son Dakika

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