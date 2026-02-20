Avrupa Borsaları Trump Kararıyla Yükseldi

Avrupa borsaları, ABD Yüksek Mahkemesinin Başkan Donald Trump'ın ek gümrük tarifelerine karşı verdiği kritik kararın ardından haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Yatırımcıların ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla endeksler rekor seviyelere ulaştı. Yargı kararının ardından risk iştahının artmasıyla Avrupa'nın önde gelen endekslerinde güçlü yükselişler kaydedildi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,84 artışla 630,56 puana çıktı.

Avro Bölgesi'nin öncü endeksi EuroStoxx 50 de yüzde 1,18 değer kazanarak 6.131,31 puana ulaştı ve yeni bir rekor kırdı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 artarak 10.686,89 puanla tarihi zirvesini yeniledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,87 değer kazanarak 25.260,69 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 yükselerek 8.515,49 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,48 artışla 46.472,98 puana ulaştı.

Avro ve dolar paritesi, TSİ 21.35 itibarıyla yüzde 0,82 düşüşle 1,187 seviyesinden işlem gördü.

Karar Avrupa Birliği ve diğer ticaret ortakları için derin bir nefes oldu

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetti. Mahkemenin söz konusu kararı, 3'e karşı 6 oyla alındı.

Karar metninde, ABD Anayasası'nın ilgili maddesine atıfta bulunularak vergi ve gümrük vergisi koyma yetkisinin Kongre'ye ait olduğu vurgulandı.

Hükümetin IEEPA'yı, "başkana tek taraflı olarak sınırsız gümrük vergileri uygulama ve bunları istediği gibi değiştirme" yetkisi veren bir yasa olarak yorumladığı belirtilen kararda, yasanın yarım asırlık geçmişinde hiçbir başkanın bu büyüklük ve kapsamdaki tarifeler bir yana, herhangi bir gümrük vergisi uygulamak için dahi bu yasayı kullanmadığına vurgu yapıldı.

Karar, Avrupa Birliği ve diğer ticaret ortakları için derin bir nefes anlamına gelirken piyasalarda bayram havası estirdi.

Avrupa pay piyasalarındaki yükselişe tüketim malları sektörü öncülük etti. İtalyan moda şirketi Moncler, güçlü dördüncü çeyrek verilerinin ardından yüzde 17'nin üzerinde değer kazandı.

Sektörün diğer şirketlerinden LVMH yüzde 4,4, Hermes yüzde 3,6 ve Burberry yüzde 3,3 yükseldi.

Kimya sektöründe ise Fransız Air Liquide, kar marjını artırma hedefiyle yüzde 4,8 değer kazandı. Buna karşın gıda devi Danone, Çin operasyonlarındaki zayıflık ve ürün geri çağırma süreçlerinin yarattığı belirsizlikle yüzde 0,7 geriledi.

Yatırımcılar gün boyu açıklanan makroekonomik verileri de yakından takip etti.

Almanya üretici fiyatları ocakta yıllık bazda yüzde 3,0 düşerek Nisan 2024'ten bu yana en sert gerilemesini kaydetti. Bu veri, genel enflasyonun düşmeye devam edeceğine dair erken bir sinyal olarak yorumlandı.

Almanya'da Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta 1 puan artışla 53,1'e yükseldi. Bu rakam, son 4 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Şubat ayı verilerinde en dikkat çekici iyileşme imalat sanayisinde yaşandı. İmalat sanayisi PMI ise şubatta 49,1'den 50,7'ye yükselerek son 44 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 3,5 yılın ardından ilk kez yeniden büyüme bölgesine girdi.

ABD'nin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYH) dördüncü çeyrekte yüzde 1,4 büyüme kaydederek beklentilere paralel bir yavaşlama sergiledi.

Piyasalardaki iyimserliği sınırlayan gelişme ise Washington-Tahran hattından geldi. Başkan Trump, İran ile anlaşma için 10-15 günlük bir süre kaldığını belirterek "Ya anlaşırız ya da onlar için pişmanlık verici olur." uyarısında bulundu.