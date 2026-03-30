Avrupa Borsaları Yükseldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, jeopolitik risklere rağmen haftaya yükselişle başladı, enerji hisseleri etkili oldu.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve zayıflayan ekonomik güven endekslerine rağmen haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Yatırımcıların, jeopolitik riskleri fiyatladığı seansta, özellikle enerji ve madencilik hisselerindeki güçlü seyir endeksleri yukarı taşıdı.

Güne kayıplarla başlayan gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,94 değer kazanarak 580,73 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,18 artışla 22.562,88 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 yükselişle 7.772,45 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,02 primle 43.823,24 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise emtia hisselerinin desteğiyle yüzde 1,61 artarak 10.127,96 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,44 düşüşle 1,146 seviyesinden işlem gördü.

Piyasalardaki iyimserliğe karşın, Avrupa Komisyonu verileri ekonomik güvenin çatışmaların gölgesinde sarsıldığını ortaya koydu. Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda 1,6 puan düşerek 96,6 seviyesine geriledi. Artan enerji maliyetlerinin işletme ve tüketici beklentilerini karamsarlaştırdığı gözlendi.

Almanya'da enflasyon ve fiyat beklentileri alarm veriyor

Alman Ifo Enstitüsünün "Fiyat Beklentileri Anketi"ne göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da fiyat artışı planlayan şirketlerin oranı Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan 25,3 puana ulaştı.

Ülkede şubatta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle martta yüzde 2,7'ye yükseldi.

Trump'ın etkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Financial Times'a verdiği mülakatta, İran'ın ana petrol ihracat merkezi Hark Adası'nı hedef alabileceğine dair sinyalleri piyasalarda yankı buldu. Husilerin İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla çatışmaya dahil olması jeopolitik risk primini artırırken, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının küresel krizin etkilerini değerlendirmek üzere bugün çevrim içi acil toplantı yapması bekleniyor.

Analistlerden "risk yönetimi" tavsiyesi

UBS analistleri, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına dair sinyallerle piyasaların hızla toparlanabileceğini öngörürken, yatırımcılara anlık al-sat işlemlerinden kaçınarak "risk yönetimi ve kayıpları sınırlandırma" odaklı hareket etmelerini önerdi.

CMC Markets Başanalisti Andreas Lipkow, yüksek enerji maliyetlerinin, enflasyon üzerindeki etkilerinin kalıcı olacağına dikkati çekti.

Fransız enerji şirketi Total Energies hisseleri, Orta Doğu fiziksel petrol piyasasına yönelik stratejik hamlelerin kar beklentilerini artırmasıyla yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

JPMorgan'ın güçlü ilk çeyrek beklentileri sonrası spor otomobil üreticisi Ferrari'nin hisseleri yüzde 4'ten fazla yükselerek EuroStoxx 50'ye öncülük etti.

Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall'ın hisseleri, artan sipariş defteri ve "kriz hissesi" niteliğiyle yüzde 2 yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 22:03:44. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.