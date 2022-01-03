Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 artarak 490,7 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,83 yükselerek 16.014 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 artışla 7.219 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,61 yükselişle 8.768 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,09 primle 27.644 puanda bulunuyor.

İngiltere piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1360 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 58 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Söz konusu endeks, Almanya'da ise aralıkta önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak 57,4'e geriledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vakaların risk iştahını azalttığını belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğu Avrupa tarafında iç dinamiklerin öne çıkmasının beklendiğini, Londra borsasının kapalı olması nedeniyle işlem hacminin düşük kalabileceğini söyledi.