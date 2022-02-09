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Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

09.02.2022 11:27
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,91 artışla 469,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,78 yükselişle 15.361 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 artışla 7.607 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 değer kazancıyla 7.097 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,61 artışla 8.727 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 artarak 26.719 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1413'ten alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda şahinleşen para politikaları ve jeopolitik riskler karşın Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, bugün de ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin yapacağı açıklamaların takip edileceğini kaydetti.

Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını dile getiren analistler, veri gündeminde ise ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da aralık ayında ihracat yüzde 0,9 ve ithalat yüzde 4,7 artarak beklentilerin üzerine çıktı. Ülkede dış ticaret fazlası aynı dönemde 6,8 milyar avro oldu.

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İspanya, Almanya, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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