Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artışla 495 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,4 kazançla 17.363 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.671 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 32.341 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 10.155 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 yükselerek 7.899 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 1,0870 seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, küresel pay piyasalarında, Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının risk iştahını artırdığını belirtti.
Avrupa'da da bugün gözler Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.
Analistler, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 azalmasının beklendiğini belirterek, yıllık bazda yüzde 2,8 artış öngörüldüğünü hatırlattı.
Bugün Avro Bölgesinde TÜFE'nin yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesinde, İngiltere'de ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek.
Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da şubat imalat sanayi PMI 42,3, hizmet sektörü PMI ise 48,2 seviyesinde gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde 75 bin kişinin katıldığını açıkladı. Konuşmasında muhalefeti eleştiren Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi ve teknolojideki başarılarından bahsetti ve 5. Nesil Savaş uçağı Kaan'ın 2028'de envantere katılmasını beklediklerini söyledi.
Yerel seçim mitingleri kapsamında Denizli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği sırada alandaki genç kızlardan biri coşkulu bir şekilde slogan atmaya başladı. Bu esnada konuşmasına ara veren Erdoğan, atılan slogandan sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkanı adayı Hamza Dağ, CHP standındaki partililer ile tokalaştı. Bu esnada elini uzattığı genç kızlardan birinin tokalaşmak istememesi üzerine Hamza Dağ, ''Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz'' karşılığını verdi.
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Kanal D'de yayınlanan Senden Önce dizisi, düşük reytingler nedeniyle 3. bölümde final yapacak.
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