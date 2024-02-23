Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları, güne İspanya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 496 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 17.378 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 7.706 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 32.491 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.133 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 7.918 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0830 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirvelerin görüldüğünü vurguladı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da 4. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde aylık yüzde 0,3, yıllık da yüzde 0,2 azalarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ocak ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin faiz indirimlerini tartışmak için henüz erken olduğu konusunda hemfikir olduklarını ortaya koydu.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verisinin takip edileceğini dile getirdi.