Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

İstanbul'da Mart Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Mart ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 34,34 ile sivri biber olurken, fiyatı en fazla azalan ürün yüzde 29,42 ile salatalık oldu. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 121'inin fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 96 ürünün fiyatı ise değişmedi.