YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları, İspanya hariç güne yükselişle başladı. ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla risk iştahının düşük seyrettiği belirtiliyor. Bugün bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, Almanya'da bugün açıklanacak öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

02.04.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, İspanya hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 18.530 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 8.004 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 34.845 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 8.236 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışının hemen altında 11.074 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0730 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Bugün bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, Almanya'da bugün açıklanacak öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

Ülkede enflasyonun, martta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2,2 olması bekleniyor.

Analistler, bugün Avrupa genelinde imalat sanayi PMI ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

İspanya, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Karavan tutkunları açık havada buluşuyor
    12:15 Karavan tutkunları açık havada buluşuyor

    İstanbul'da düzenlenecek karavan tanıtım günlerinde, 19 firma ve 40 adet karavan yer alacak. 5 marka yeni modellerini tanıtacak. Karavan sektörü büyüyor ve Avrupa'ya ihracat hedefleniyor. Karavan hayranları etkinlikte karavanları inceleme fırsatı bulacak ve yeni modeller tanıtılacak. Ayrıca, Eylül ayında Türkiye'nin en büyük karavan fuarı düzenlenecek.

  • İstanbul'da Mart Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Açıklandı
    12:05 İstanbul'da Mart Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Açıklandı

    İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Mart ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 34,34 ile sivri biber olurken, fiyatı en fazla azalan ürün yüzde 29,42 ile salatalık oldu. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 121'inin fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 96 ürünün fiyatı ise değişmedi.

  • Denizli Sanayi Odası Başkanı: Üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerine ihtiyacımız var
    12:04 Denizli Sanayi Odası Başkanı: Üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerine ihtiyacımız var

    Denizli Sanayi Odası (DSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, ülke gündemi ve makroekonomik göstergelere dair değerlendirmelerde bulunarak, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinin önemine vurgu yaptı. Kasapoğlu, büyümenin sürdürülebilir bir refah oluşturabilmesi için sanayi ve ihracatın büyümeye katkı sağlaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kamu tasarruflarının önemsenmesi ve sosyal güvenlik sisteminin yapısal reformlara ihtiyaç duyduğunu da dile getirdi.

  • Erzurum'da Çiftçilere Yem Bitkileri Desteklemesi İçin Başvuru Tarihleri Açıklandı
    12:01 Erzurum'da Çiftçilere Yem Bitkileri Desteklemesi İçin Başvuru Tarihleri Açıklandı

    Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçilerin 2024 yılı yem bitkileri desteklemesi için başvuru tarihlerini açıkladı. Çiftçiler, 01 Nisan-30 Haziran 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. Ayrıca, 2024 yılı ÇKS başvuruları için son müracaat tarihi 30 Haziran 2024 olarak belirlendi.

  • Kayseri'deki Şirket, Otomotiv Sektörüne Yönelik Hacklenmeye Karşı Yazılım İhraç Ediyor
    11:57 Kayseri'deki Şirket, Otomotiv Sektörüne Yönelik Hacklenmeye Karşı Yazılım İhraç Ediyor

    Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor. Şirket, milli imkanlarla yazılım üretip, Almanya, ABD, Japonya gibi ülkelere yazılım ihraç ediyor. Şirketin geliştirdiği yazılım, araçlardaki verileri dışarıdan erişilemeyecek özel bir alana koyarak hacklenmeye karşı koruma sağlıyor. Şirket, ünlü otomobil markalarıyla çalışarak siber güvenlik konusunda sektöre destek veriyor.

  • Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar
    11:52 Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar

    Türkiye Pazar günü sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçti. Seçilen belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar 5 yıl süreyle görev yapacak. Peki seçimle gelen yerel yöneticiler ne kadar maaş alacak? Brüt maaşları yerleşim yeri nüfusuna göre belirlenen isimlerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 176 bin 735 TL, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise yaklaşık 119 bin 670 lira alacak. İşte diğer yerel yöneticilerin alacakları maaşlar.

  • Emeklilere 3 Bin Liralık Bayram İkramiyesi Ödemeleri Başladı
    11:50 Emeklilere 3 Bin Liralık Bayram İkramiyesi Ödemeleri Başladı

    Emeklilere verilecek olan 3 bin liralık bayram ikramiyesi bugün itibarıyla ödenmeye başlandı. Yaklaşık 16 milyon emekli, yapılan yüzde 50 artışla birlikte bu ikramiyeden yararlanacak. Ödemeler, maaş alma takvimine göre belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek.


11:52 Seçim sonrası merak konusu olmuştu İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar
10:46 Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı! 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı
10:18 Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı
10:01 Sinan Oğan’ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder
07:46 Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek
11:49 Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, ’Takdir etmek için dokundum’ diyerek kendini savundu Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, 'Takdir etmek için dokundum' diyerek kendini savundu
11:40 Tüfek kazası 11 yaşındaki çocuğun sonu oldu Tüfek kazası 11 yaşındaki çocuğun sonu oldu
11:08 CHP’li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime ’Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız’ dedi CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi
11:05 Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
10:59 Yargıtay Başkanı 12. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 12. turda da seçilemedi
10:54 Murat Sancak’a demediğini bırakmadı Patrick Kluivert’tan aylar sonra gelen itiraflar Murat Sancak'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert'tan aylar sonra gelen itiraflar
10:31 Tartıştıkları sürücüyü eşinin yanında dövüp aracını parçalayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Tartıştıkları sürücüyü eşinin yanında dövüp aracını parçalayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
10:26 Avrupa’nın ortasında ilkokula silahlı saldırı 3 yaralı Avrupa'nın ortasında ilkokula silahlı saldırı! 3 yaralı
10:22 Tarihi gün geldi çattı Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor Tarihi gün geldi çattı! Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 12:17:17. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement