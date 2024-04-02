Avrupa borsaları, İspanya hariç güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 18.530 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 8.004 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 34.845 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 8.236 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışının hemen altında 11.074 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0730 seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.
Bugün bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, Almanya'da bugün açıklanacak öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin de takip edileceğini bildirdi.
Ülkede enflasyonun, martta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2,2 olması bekleniyor.
Analistler, bugün Avrupa genelinde imalat sanayi PMI ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
İstanbul'da düzenlenecek karavan tanıtım günlerinde, 19 firma ve 40 adet karavan yer alacak. 5 marka yeni modellerini tanıtacak. Karavan sektörü büyüyor ve Avrupa'ya ihracat hedefleniyor. Karavan hayranları etkinlikte karavanları inceleme fırsatı bulacak ve yeni modeller tanıtılacak. Ayrıca, Eylül ayında Türkiye'nin en büyük karavan fuarı düzenlenecek.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Mart ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 34,34 ile sivri biber olurken, fiyatı en fazla azalan ürün yüzde 29,42 ile salatalık oldu. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 121'inin fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 96 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Denizli Sanayi Odası (DSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, ülke gündemi ve makroekonomik göstergelere dair değerlendirmelerde bulunarak, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinin önemine vurgu yaptı. Kasapoğlu, büyümenin sürdürülebilir bir refah oluşturabilmesi için sanayi ve ihracatın büyümeye katkı sağlaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kamu tasarruflarının önemsenmesi ve sosyal güvenlik sisteminin yapısal reformlara ihtiyaç duyduğunu da dile getirdi.
Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçilerin 2024 yılı yem bitkileri desteklemesi için başvuru tarihlerini açıkladı. Çiftçiler, 01 Nisan-30 Haziran 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. Ayrıca, 2024 yılı ÇKS başvuruları için son müracaat tarihi 30 Haziran 2024 olarak belirlendi.
Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor. Şirket, milli imkanlarla yazılım üretip, Almanya, ABD, Japonya gibi ülkelere yazılım ihraç ediyor. Şirketin geliştirdiği yazılım, araçlardaki verileri dışarıdan erişilemeyecek özel bir alana koyarak hacklenmeye karşı koruma sağlıyor. Şirket, ünlü otomobil markalarıyla çalışarak siber güvenlik konusunda sektöre destek veriyor.
Türkiye Pazar günü sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçti. Seçilen belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar 5 yıl süreyle görev yapacak. Peki seçimle gelen yerel yöneticiler ne kadar maaş alacak? Brüt maaşları yerleşim yeri nüfusuna göre belirlenen isimlerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 176 bin 735 TL, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise yaklaşık 119 bin 670 lira alacak. İşte diğer yerel yöneticilerin alacakları maaşlar.
Emeklilere verilecek olan 3 bin liralık bayram ikramiyesi bugün itibarıyla ödenmeye başlandı. Yaklaşık 16 milyon emekli, yapılan yüzde 50 artışla birlikte bu ikramiyeden yararlanacak. Ödemeler, maaş alma takvimine göre belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?