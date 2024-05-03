Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları güne İspanya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 504 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 17.930 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 primle 8.194 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,3 yükselişle 33.823 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 düşüşle 10.857 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 7.942 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0735 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü kararlarının ardından yön arayışına devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, Avrupa genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin 50 seviyesinin altında kalmaya devam etmesine karşın beklentilerin üzerinde gelmesinin ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu sinyaller verdiğini dile getirdi.

Nisanda imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da 42,5 ve Avro Bölgesi de 45,7 ile öngörülerin üzerinde geldi.

Bugün ABD'de istihdam raporunun yanı sıra ülkede açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PM ile nisan ayı ISM hizmet sektörü PMI verilerinin izleneceğini dile getiren analistler, Avrupa tarafında da İngiltere'de hizmet sektörü ve bileşik PMI ve Avro Bölgesi'nde ise işsizlik oranının takip edileceğini söyledi.