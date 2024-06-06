Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,57 artışla 524 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,83 yükselişle 18.725 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 8.248 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 primle 34.582 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,33 değer kazancıyla 11.391 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 artışla 8.035 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda 0,1 artışla 1,0880 seviyelerinde seyrediyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin ise devam ettiğini dile getirdi. Faiz kararının ardından Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan, analistler, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından iş gücü piyasası verilerinin Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için yeterli alan açıldığı görüşünü desteklediğini belirterek, özellikle yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini ifade etti. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu. Analistler, bugün ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

06.06.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,57 artışla 524 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,83 yükselişle 18.725 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 8.248 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 primle 34.582 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,33 değer kazancıyla 11.391 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 artışla 8.035 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda 0,1 artışla 1,0880 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin ise devam ettiğini dile getirdi.

Faiz kararının ardından Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, analistler, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından iş gücü piyasası verilerinin Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için yeterli alan açıldığı görüşünü desteklediğini belirterek, özellikle yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu.

Analistler, bugün ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Christine Lagarde, Merkez Bankası, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
11:03 Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi
11:01 Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu
10:59 Eşinin yaptıklarına dayanamayıp mahalle gençlerinden yardım istedi Kaburgalarına kadar kırdılar Eşinin yaptıklarına dayanamayıp mahalle gençlerinden yardım istedi! Kaburgalarına kadar kırdılar
10:53 Müge Anlı’da cinayet itirafı Kayıp adam, kayınbiraderi tarafından öldürülmüş Müge Anlı'da cinayet itirafı! Kayıp adam, kayınbiraderi tarafından öldürülmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 11:40:06. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement