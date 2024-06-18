Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 18.187 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 8.187 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 primle 33.264 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 11.999 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.624 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,3 artışla günü 1,0730 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Avrupa pay piyasalarının seçim belirsizliklerinin etkisiyle geçen hafta satıcılı seyir izlemesinin ardından tepki alımlarının devam ettiğini bildiren analistler, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, Başkan Ursula von der Leyen'in, 5 yıl daha görevde kalabilmek için İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin desteğini alabilmek amacıyla Roma yönetiminin eleştirildiği yıllık raporun yayımlanmasını ertelettiği iddialarını kabul etmedi.

Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun haziran sayısını "Para Politikası Yeni Bir Aşamaya Giriyor" başlığıyla yayımladı.

Fitch, raporda küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten 2,6'ya yükseltti.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl iki kez daha faiz indirimi yapmasının öngörüldüğü belirtilen raporda, ABD Merkez Bankasının eylülde faiz indirimine başlamasının ve aralıkta bir faiz indirimi daha yapmasının beklendiği kaydedildi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ZEW ekonomik güven endeksinin yanı sıra ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildirdi.