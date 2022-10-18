İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93'lük yükselişle 21.518,74 puandan, Almanya 'da DAX endeksi ise yüzde 0,92 artışla 12.765,61 puandan kapandı.

Kaynak: AA

England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

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