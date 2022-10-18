Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

18.10.2022 20:00
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları İngiltere'de bütçe düzenlemeleri kapsamında vergi indirimlerinden geri adım atılmasının ardından yükselişle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 artışla 399,84 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 artarak 6.936,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44'lük artışla 6.067,00 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93'lük yükselişle 21.518,74 puandan, Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 0,92 artışla 12.765,61 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.53 itibarıyla yüzde 0,11'lik artışla 0,985 seviyelerinden işlem görüyor.

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Kaynak: AA

England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

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