Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününde yükseliş kaydetti. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,08 artarak 522,89 puana çıktı. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın borsa endeksleri de pozitif bir seyir izledi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,95 artışla 1,084 seviyesinden işlem gördü. Avrupa piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi beklentilerin altında artış gösterirken, İngiltere ekonomisi nisanda büyüme kaydetmedi. AB ise Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ilave vergi uygulanacağını duyurdu.

12.06.2024 19:51
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Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,08 artışla 522,89 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 artarak 8.215,48, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,42 değer kazanarak 18.630,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 yükselerek 7.864,7 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,43 artışla 34.358,83 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,95 artarak 1,084 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı.

İngiltere ekonomisi nisan ayında büyüme kaydetmedi.

Avrupa Birliği (AB), Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin ithalatında 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi uygulanması kararı alındığını açıkladı.

Kaynak: AA

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