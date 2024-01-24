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Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş ve güçlü ekonomik aktivite işaretleriyle haftanın üçüncü gününü yükselişle tamamladı. Netflix'in rekor abone sayısı, Alman Siemens Energy ve SAP hisselerinin değer kazanması gibi faktörler etkili oldu. ABD Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakması beklenirken, faiz indirimlerine ilişkin beklentiler geriledi. Bitcoin ise kar satışlarıyla gerileyerek 39,700 dolar seviyesine indi. Ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerini önde tamamlayarak başkan adaylığı yolunda avantaj sağladı. Almanya ekonomisindeki gerileme devam ederken, Avro Bölgesi'nde kamu borcu GSYH'ye oranı geriledi. İngiltere'de ise hizmet sektörü büyüme kaydetti. Avrupa borsaları ise Stoxx Europe 600 endeksinde yükseliş gösterdi.

Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı
24.01.2024 - 20:27,
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Avrupa borsaları, haftanın üçüncü gününü yükselişle tamamladı.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri Netflix'ın rekor sayıda abone sayısına ulaşmasının etkisiyle gün içerisinde yüzde 4,8 değer kazandı.

Netflix, geçen yılın son çeyreğinde yaklaşık 13 milyonu aşkın yeni kullanıcı kaydedilerek, toplam 260,3 milyon kullanıcı sayısına ulaşıldığını duyurmuştu.

Alman Siemens Energy yüzde 9,2, yazılım firması SAP yüzde 7 değer kazandı.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantıda politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta da yüzde 51 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutacağı fiyatlanmaya başladı.

Sene başından bu yana faiz indirimlerinin martta başlayacağına ilişkin öngörüler, Fed üyelerinin açıklamaları ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle geriledi.

Analistler, söz konusu durumun piyasalarda belirsizliği artırmasına karşın, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına yönelik işaretlerin şirketlerin finansal sonuçlarını olumlu etkilemesi nedeniyle pay piyasalarında yükseliş eğiliminin devam ettiğini aktardı.

Merkez bankalarının faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği ihtimali ve Bitcoin spot borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanmasının ardından 49 bin dolar seviyesinden başlayan kar satışlarıyla gerileyen Bitcoin, 39 bin 700 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bununla birlikte, ABD'de bu sene gerçekleşecek genel seçimler öncesi ön seçimler devam ederken, New Hampshire eyaletinde yapılan Cumhuriyetçi Partinin ön seçimlerini, eski ABD Başkanı Donald Trump önde tamamladı. Analistler, Trump'ın söz konusu zaferle birlikte Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı olma yolunda önemli bir avantaj sağladığını bildirdi.

Almanya ekonomisindeki gerileme, yılın ilk ayında hem imalat hem de hizmet faaliyetlerinin daralma bölgesinde kalmasıyla daha da derinleşti.

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) ocak ayı öncü PMI verileri açıklandı. Buna göre, ülkede Aralık 2023'te 47,4 puan olan bileşik PMI, ocakta 47,1 puana geriledi.

Avro Bölgesinde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 89,9 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesinin 2023 yılı üçüncü çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesinde ikinci çeyrekte yüzde 90,3 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 89,9'e geriledi.

İngiltere'de hizmet sektörü ocak ayında büyüme kaydetti.

S&P/CIPS tarafından yapılan açıklamada, ülkede hizmet sektörü Satın Alım Yöneticileri (PMI) verisinin bu yılın ocak ayında 53,8 seviyesine yükseldiği belirtildi.

Ülkede geçen ay (2023 Aralık) hizmet sektörü PMI verisi 53,4 seviyesindeydi.

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford'un ABD'deki yaklaşık 1,9 milyon "Explorer" model aracını bir donanım sorunu nedeniyle geri çağıracağı bildirildi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,18 artarak 477,09 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 değer kazanarak 7.455.64 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,58'lik artışla 16.889,92 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 artarak 7.527,67 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,87'lik artışla 30,338,35 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,42 artışla 1,09 seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika


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