Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Ev eşyası üreticisi şirketlerin hisseleri yüzde 5,2 artarken, teknoloji şirketlerinin hisseleri yüzde 0,7 azaldı.

ABD'de dünkü veriler ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ederken, Japonya'da enflasyonun hız kesmesi piyasalarda soru işaretlerini artırdı.

ABD'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2023'ün ekim-aralık döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 artış göstererek yüzde 2'lik beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Geçen yılın son çeyreğinde Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 1,7'lik artış kaydetti. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı dönemde yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel arttı.

ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyaller ekonomide "yumuşak iniş" ihtimallerini artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yeniden güç kazandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün üç temel politika faizini de sabit bıraktı.

ECB Başkanı Christine Lagarde toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ECB'nin Yönetim Konseyinde faiz indirimlerini konuşmak için "erken olduğu" konusunda fikir birliği olduğunu belirtti.

Kısa vadeli ekonomik göstergelerin zayıf kaldığını ifade eden Lagarde, ekonomide orta vadede bir iyileşme görüleceğini ve ekonominin en önemli yansıması olan iş gücü piyasasının da oldukça güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyon oranlarındaki genel düşüş eğiliminin sürdüğünü, kısıtlayıcı para politikasının reel ekonomi üzerinde kapsamlı bir etki oluşturmaya devam ettiğini anlattı.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, Tesla'nın yazılım hatası nedeniyle şirketin tam otonom 4.0 sistemiyle donatılmış 2023 yılına ait belirli Model S, X ve Y araçlarını geri çağırdığı kaydedildi.

Yazılım dengesizliğinin, arka kameranın görüntülenmesini engelleyebileceği ifade edilen açıklamada, bu durumun sürücünün görüş alanını azaltacağı ve kaza riskini artıracağı vurgulandı.

Açıklamada, 199 bin 575 aracın geri çağrıldığı belirtildi.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları geçen yıl aralıkta yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2023 dönemine ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, geçen yıl kasımda yüzde 0,4 olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları da geçen yılın son ayında aylık bazda yüzde 0,7'lik artış kaydetti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,11 artarak 483,84 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,28 değer kazanarak 7.634.14 puana çıktı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32'lik artışla 16.961,39 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,40 artarak 7.635,09 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,73'lük artışla 30,379,33 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,19 artışla 1,087 seviyelerinde seyrediyor.