Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününde İtalya dışında yükseliş kaydetti. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,34 artarak 515,77 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 yükseldi. İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 düşüş yaşadı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,04 değer kaybederek 1,075 seviyelerinde işlem gördü.

08.05.2024 19:45
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Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,34 artışla 515,77 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 değer kazanarak 8.354,05 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 yükselerek 18.498,38 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 artarak 8.131,41 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,27 azalarak 34.151,41 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,04 değer kaybederek 1,075 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: AA

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