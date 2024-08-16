Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İngiltere dışında yükselişle tamamladı. Almanya, İtalya ve Fransa'da endeksler değer kazandı. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi düşüş yaşadı. Avro/dolar paritesi ise yükseliş gösterdi. AB ülkelerinde şirket iflas başvuruları artarken, Avro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi. İngiltere'de ise perakende satışlar artış gösterdi.

16.08.2024 20:16
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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İngiltere dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artışla 511,45 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 artarak 18.322,4 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,2 yükselerek 33.040,81 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 7.449,7 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,43'lük düşüşle 8.311,41 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,29 değer kazanarak 1,1 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, yılın ikinci çeyreğinde şirket iflas başvuruları bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,1 arttı.

Avro Bölgesi, haziranda 22,3 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

İngiltere'de perakende satışlar temmuzda yüzde 0,5 artış gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika

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