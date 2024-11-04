Avrupa Borsalarında Alım Eğilimi - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Alım Eğilimi

Avrupa borsaları, alış ağırlıklı seyirle haftaya başlarken, gözler Fed ve BoE faiz kararlarında.

04.11.2024 12:17
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Avrupa borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 510,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 19.219 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 primle 8.214 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 34.695 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.420 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 yükselişle 11.862 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, haftaya pozitif seyirle başlarken, bu hafta gözler, ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirim hızına yönelik belirsizlikler varlığını korurken, bölgede açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller öngörüleri zorlaştırmaya devam ediyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik veriler, ECB'nin aralıktaki toplantısında 50 baz puanlık büyük çaplı bir faiz indirimine gitme olasılığının zayıfladığına işaret ediyor.

Analistler, bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının Avrupa piyasalarının odağında bulunduğunu belirterek, Banka'nın politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin beklendiğini ifade etti.

Bugün ayrıca, ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi ve Almanya'da Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Fed, Son Dakika

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