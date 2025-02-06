Avrupa Borsalarında Alım Eğilimi - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Alım Eğilimi

Küresel piyasalardaki risk iştahı artışıyla Avrupa borsaları yükseliş gösteriyor. Bugün BoE'nin faiz kararı bekleniyor.

06.02.2025 12:49
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Avrupa borsaları küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı seyir izliyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 541,2 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 21.696,1 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,7 değer kazancıyla 8.683,75 puanda bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 36.679 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 12.597,41 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 7.921 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin 2017'de başlatılan vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesini istediğini ve yönetimin borçlanma maliyetlerini düşürme konusundaki odağının, ABD Merkez Bankasının (Fed) referans kısa vadeli faiz oranı yerine, 10 yıllık Hazine tahvili getirileri olduğunu söyledi.

Analistler, Bessent'in açıklamalarından gelecek dönemde Fed ve ülke yönetimi arasında para politikasına yönelik bir anlaşmazlığın olmayabileceğine yönelik sinyallerin alındığını ifade etti.

Bu gelişmelerle Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, gözler BoE'nin bugün açıklayacağı faiz kararı ve ardından BoE Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı açıklamalara çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin bugün politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) uygulaması beklenilen ek gümrük vergilerine yönelik haber akışı da yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor.??????? Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da aralık ayına ilişkin fabrika siparişleri aylık bazda yüzde 6,9 artarken yıllık yüzde 6,3 azaldı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

İngiltere Merkez Bankası, Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Alım Eğilimi - Son Dakika

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