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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Alım Rüzgarı

İspanya dışındaki Avrupa borsalarında alış ağırlıklı seyir izleniyor, Trump'ın zaferi etkili.

06.11.2024 12:47
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Avrupa borsalarında, İspanya hariç alış ağırlıklı seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 artışla 517,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,5 primle 19.533 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 artışla 8.289 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak 34.872 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,1 artışla 7.565 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 11.751 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zafer ilan etmesiyle birlikte pozitif seyir izleniyor.

Trump, başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken, bu durumun varlık fiyatlarını etkileyeceği öngörülüyor.

Avrupa borsalarında İspanya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bölgede gözler ABD Başkanlık seçiminin sonuçlarına ve yarın açıklanacak İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

BoE'nin politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 5 seviyesinden yüzde 4,75 seviyesine indirmesi bekleniyor.

Öte yandan, Almanya'da eylül fabrika siparişleri yıllık yüzde 1 aylık yüzde 4,2 artarak tahminleri geride bıraktı.

Bugün ayrıca, ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçlarının etkilerinin yanı sıra ABD'de haftalık mortgage başvuruları takip edilecek.

Kaynak: AA

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