Avrupa Borsalarında Düşüş

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,57 değer kaybıyla 517,99 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 8.219,61 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 gerileyerek 7.511,11 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 19.478,07 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 azalışla 34.925,59 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,09 düşerek 1,08 seviyesinde bulunuyor.

Stoxx Europe 600'de işlem gören bankacılık ve madencilik dışındaki sektörlerde düşüş yaşandı.

Altının ons fiyatı bugün Orta Doğu'da İsrail'in saldırılarıyla devam eden gerginlik ve 5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle ilk kez 2 bin 770 doların üzerine çıkarak rekor yineledi.

Lufthansa Grubu'nun üçüncü çeyrek bilançosunda şirket karının yıllık bazda yüzde 9 gerilediği bildirilirken, Alman hava yolu firmasının hisselerinde yüzde 5'e yakın gerileme yaşandı.

Avrupa Birliği ve İngiltere, otoritelerin rekabet soruşturmalarında işbirliği yapmalarını sağlayacak anlaşma müzakerelerini tamamladı.