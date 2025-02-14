Avrupa Borsalarında Karışık Kapanış

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 düşerek 552,41 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44 gerileyerek 22.513,42 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 azalarak 8.732,46 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 8.178,54 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 artarak 37.977,59 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,34 artışla 1,05 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusundaki görüşmelere odaklandı.

Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması halinde buna misilleme yapacaklarını açıkladı.