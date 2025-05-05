Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor, Fed toplantısı ve BoE faiz kararı bekleniyor.

05.05.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 düşüşle 535,98 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 23.112 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 8.596,35 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 azalışla 38.176 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 13.487 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.741,85 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikalarının ekonomiler üzerindeki etkileri yakından izlenirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) yaklaşan para politikası toplantısı öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Ticaret savaşları ile ve Rusya- Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı bölgenin odağında yer alıyor. Çekya'nın başkenti Prag'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, olası bir ateşkesin her an başlayabileceğine inandığını ve diplomasiye şans tanınması için bunun en az 30 gün sürmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, bölgede bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı da yakından takip edilecek. BoE'nin imalat sanayi aktivitesi ve ekonomik büyüme risklerinin gölgesindeki ekonomisini canlandırmak ve fonlama maliyetlerini düşürmek için faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin 8 Mayıs'taki toplantısında politika faizini yüzde 4,50 seviyesinden yüzde 4,25'e çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Politika, Ekonomi, Almanya, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Heyelan riski nedeniyle taşınacak köyün yeni yeri tartışma konusu oldu Heyelan riski nedeniyle taşınacak köyün yeni yeri tartışma konusu oldu
Dilenci önde zabıta amiri arkada adeta maraton koşusuna çıktılar Dilenci önde zabıta amiri arkada adeta maraton koşusuna çıktılar
Yanlış teşhisle iki memesi birden alındı, mahkeme kararıyla bir kez daha yıkıldı Yanlış teşhisle iki memesi birden alındı, mahkeme kararıyla bir kez daha yıkıldı
Ankara’nın göbeğinde pes dedirten olay ’’İstersen Cumhurbaşkanına şikayet et’’ deyip gitti Ankara'nın göbeğinde pes dedirten olay! ''İstersen Cumhurbaşkanına şikayet et'' deyip gitti
Sergen Yalçın eski futbolcularına demediğini bırakmadı: Onları aldığımda ikisi de açlardı Sergen Yalçın eski futbolcularına demediğini bırakmadı: Onları aldığımda ikisi de açlardı
Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim
Merkez Bankası Başkanı’ndan umutlandıran yorum Merkez Bankası Başkanı'ndan umutlandıran yorum
İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini belli oldu İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini belli oldu
Bakan Şimşek’in çok konuşulan sözlerine iş dünyasından ilk yorum Bakan Şimşek'in çok konuşulan sözlerine iş dünyasından ilk yorum
Galatasaray’dan Türk futbol tarihine geçecek transfer Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Annesini ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti Annesini ziyarete giderken kazada hayatını kaybetti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2025 13:29:07. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.