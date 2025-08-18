Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

18.08.2025 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları karışık seyrederken, yatırımcılar Trump-Zelenskiy görüşmesine odaklandı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 artarak 554,01 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 9.157,74 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 düşerek 24.314,77 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 7.884,05 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 gerileyerek 42.641,72 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,27 düşüşle 1,167 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, bugün Washington'da yapılacak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine odaklandı.

Trump ve Zelenskiy bugün Washington'da bir araya gelecek. Görüşmeye Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yanı sıra bazı Avrupalı devlet başkanlarının katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Washington, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden
Ünlü oyuncuyla bir araya geldi Osimhen sinema filminde oynayacak Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak
Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig’e damga vurdu Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig'e damga vurdu
Kahramanmaraş’ta trafik kazası Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı
Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü

18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
19:15
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine yanıt
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 20:03:26. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.