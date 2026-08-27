Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nvidia'nın bilançosu artarken, ABD'de enflasyon endişeleri Avrupa borsalarını etkiliyor.

Avrupa borsaları, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosuna karşın ABD'de artan enflasyon endişelerinin etkileriyle karışık seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de artan enflasyon endişeleri ile ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun desteklediği teknoloji iyimserliği arasında yön arayışına girdi.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etmesi küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentilerin petrol fiyatları üzerindeki satış baskısını artırması da enflasyon görünümü ve risk iştahı açısından olumlu bir faktör olarak öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan piyasalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay faiz artırımına gideceği fiyatlanırken, 2027 Mart dönemine kadar ikinci bir faiz artırımına gidilebileceğine yönelik öngörüler de öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 655 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 10.840 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 26.355 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 52.908 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 8.446 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 20.076 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’ye saldırdı, Türkiye’yi hedef aldı İşte Netanyahu’nun yeni hamlesi Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi
Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış!
CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi?
Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300’e yükseldi Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300'e yükseldi
İsrail saldırıları sonrası Şara’dan kritik telefon İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama... Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama...

11:41
Aziz Yıldırım’ın neden küfürler savurduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın neden küfürler savurduğu ortaya çıktı
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 12:04:48. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement