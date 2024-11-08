Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Ekonomi

Avrupa borsalarında haftanın son işlem gününde İspanya hariç negatif bir seyir öne çıkıyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 510 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 19.343 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi bir önceki kapanışın hemen altında 8.138 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek 33.774 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 7.409 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 11.598 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirmesinin ardından karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında ise İspanya hariç negatif bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) önümüzde süreçte atacağı adımlara yönelik belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Öte yandan, dün Almanya'da koalisyondan ayrılan Hür Demokrat Partinin (FDP) bakanlarının yerine yeni isimler atandı.

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Maliye Bakanı olarak atanan Başbakan Olaf Scholz'un danışmanı Jörg Kuckis'e mazbatasını verdi. 15 Ocak 2025'teki güven oylamasına kadar Almanya'da azınlık hükümeti görev yapacak.

Analistler, bugün Avrupa tarafında veri akışının sakin olduğunu, ABD'de ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini söyledi.