Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa borsalarında Fransa hariç düşüşler devam ediyor, yatırımcılar büyüme verilerini bekliyor.

14.02.2025 12:21
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Avrupa borsalarında Fransa hariç negatif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 553,04 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 22.525,23 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,3 değer kaybıyla 8.738,65 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde yatay seyirle 37.906 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 12.891 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,04 yükselişle 8.167,68 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin kararlarına müzakere yolunu kapatmamasının oluşturduğu iyimserlik piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, Avrupa'da bugün gözler Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Bölgede resesyon endişeleri ana ekonomik gündem maddelerinden olmayı sürdürürken, ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) ticari ilişkilerine yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

Trump, dün AB'nin Apple, Google ve Facebook gibi birçok Amerikalı şirkete dava açtığını ve cezalara çarptırdığını anımsatarak, "Hepimiz Avrupa'yı, Avrupa'daki ülkeleri seviyoruz, ancak AB ticaret konusunda çok acımasız." değerlendirmesinde bulundu. Trump, karşılıklı tarifelerin herkes için geçerli olduğuna da vurgu yaptı.

Jeopolitik gelişmelerde ise Rusya- Ukrayna Savaşı'nda çözüm sürecine girilebileceğine yönelik iyimserlikler risk iştahını destekledi. Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da toptan satış fiyatları aylık ve yıllık bazda yüzde 0,9 arttı.

Günün geri kalanında, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verileri takip edilecek.

Kaynak: AA

Fransa, Son Dakika

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