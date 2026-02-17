Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

17.02.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, Almanya hariç pozitif. Yatırımcılar, ABD-Iran görüşmelerine odaklandı.

Avrupa borsaları, Almanya hariç pozitif bir seyir izlerken yatırımcıların gözü ABD ve İran arasındaki görüşmelere çevrildi.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 619,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.796 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 primle 10.516 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,1 artışla 8.324 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kazançla 17.917 puan seviyesinde, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 45.603 puanda bulunuyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurması küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre'de yapılacak nükleer müzakereler öncesinde İran'a "daha makul olması" çağrısı yaparken "Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." dedi.

Avro Bölgesi'nde makroekonomik tarafta ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), gıda ve hizmet kalemlerindeki artışın etkisiyle ocakta yıllık bazda yükseldi.

Aralık 2025'te yüzde 1,8 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 2,1'e çıkarken tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

İngiltere'de ise işsizlik oranı 2025 Aralık döneminde hafif yükselirken ücret artışının yavaşlaması, iş gücü piyasasında yumuşamaya işaret etti.

İşsizlik oranı aralık ayına kadar olan üç aylık dönemde yüzde 5,2'ye yükselerek bir önceki dönemdeki yüzde 5,1 seviyesinin üzerine çıktı ve 2021 başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bu dönemde ikramiyeler hariç yıllık ücret artışı 2025'in son üç ayında yüzde 4,2'ye gerileyerek kasım ayına kadar olan üç aylık dönemde kaydedilen yüzde 4,4'ün altına indi.

Analistler, bu gelişmelerle birlikte İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) gelecek ay faiz indirimlerini sürdürmesine yönelik beklentileri güçlendirdiğini kaydetti.

Öte yandan kurumsal tarafta açıklanan şirket bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken Londra Borsası'nda işlem gören Avustralya merkezli BHP Group ve Şili merkezli Antofagasta'nin şirket bilançoları dikkati çekti.

BHP Group, bakırdan gelen katkıyla beklentilerin üzerinde yarıyıl bazlı temel kar açıkladı. Yapay zeka kaynaklı talebin desteğiyle bakır fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle, bakır gelirlerinin ilk kez şirketin kazançlarında demir cevherini geride bıraktığı bildirildi.

Antofagasta ise daha yüksek bakır ve yan ürün fiyatlarının etkisiyle kazanç ve nakit akışında belirgin artış kaydederek 2025 yılı için rekor kar açıkladı.

Şirket, daha güçlü bakır fiyatları ve artan yan ürün gelirlerinin desteğiyle yıllık gelirinin yüzde 30 arttığını bildirdi.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Almanya'da ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Finans, Borsa, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:41:45. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.