Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da tansiyonun yatışması ve yarı iletken sektöründeki satış baskısının azalmasıyla İngiltere hariç pozitif seyrediyor.

İsrail ve İran'ın bölgedeki barış görüşmelerini tehdit eden saldırılarıyla piyasalarda oluşan satış baskısı, çatışmaların kontrolden çıkmayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle zayıfladı.

Tarafların devam eden uzlaşma arayışlarını tehlikeye atacak aksiyonlara ara vermesi riskli varlıklara talebi artırdı.

Petrol fiyatlarının bir miktar geri çekilmesi ve teknoloji hisselerindeki yükseliş de Avrupa borsalarında genel olarak risk iştahını destekledi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günkü toplantısında faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, bankaya ilişkin faiz indirimi beklentileri 2027 Mart ayından 2027 yılının ortalarına ötelendi.

Analistler, bankanın para politikası kararlarının yanı sıra açıklayacağı yeni ekonomik projeksiyonların da yakından takip edileceğini belirterek, bu doğrultuda büyümede aşağı yönlü revizyonların yapılabileceğini kaydetti.

Diğer taraftan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da nisan ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 artarken, yıllık yüzde 0,5 azaldı.

Analistler, ülkede dün açıklanan fabrika siparişlerinde de sert bir gerileme olduğunu belirterek, söz konusu verilerle Almanya ekonomisinin 2. çeyrekte daralmaya gidebileceğine dair tahminlerin öne çıktığını ifade etti.

Ülkede özellikle otomotiv endüstrisinde görülen sıkıntılar ön planda yer alıyor.

Söz konusu veri, Almanya ekonomisine ilişkin büyüme görünümüne dair endişelerin sürmesine işaret etti.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 622 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 10.339 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 primle 24.641 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 50.606 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.205 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 18.316 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini söyledi.