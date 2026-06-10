Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

10.06.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-Iran gerilimine rağmen Avrupa borsaları yükseliş gösteriyor. Enflasyon verileri bekleniyor.

Avrupa borsalarında, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasına rağmen pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla risk algısı yükseldi.

İki ülke arasında hassas dengede yürütülen görüşmelere ilişkin olumlu beklentiler, son dönemde yaşanan karşılıklı saldırıların ardından zayıfladı.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın son saldırılarına karşılık verileceğini açıklaması piyasalarda yeni bir satış baskısı oluşturdu. Bu açıklamanın kısa süre içinde sahada askeri adımlarla desteklenmesi, Orta Doğu'da zaten kırılgan olan ateşkes sürecine ilişkin endişeleri derinleştirdi.

Avrupa borsalarında ise tırmanan jeopolitik gerilimlere karşın pozitif bir seyir izleniyor.

Öte yandan savaşın gölgesinde gözler ABD'de açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Piyasa beklentileri, mayıs ayında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 4,2 artacağı yönünde şekilleniyor.

Analistler, geçen aya ilişkin yıllık enflasyon tahminlerinin Nisan 2023'ten bu yana en güçlü hızlanmaya işaret ettiğini belirtirken, söz konusu verilerde Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle artan enerji maliyetlerinin ülkedeki fiyat artışlarına etkisinin dikkatle inceleneceğini bildirdi.

Buna ek olarak enflasyon verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına yönelik önemli sinyaller verecek.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarınki toplantısı yatırımcıların odağında yer alıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 618 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 10.241 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 24.466 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 kazançla 50.540 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 8.218 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 18.241 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de enflasyonun yanı sıra federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı
Atlas Çağlayan davası başladı Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!
Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

11:19
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı
10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:11
Suudi Arabistan, İsrail’in saldırıları nedeniyle ABD’ye nota verdi
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 11:33:16. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.