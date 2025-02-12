Avrupa Borsalarında Yükseliş, İtalya Hariç

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,11 artışla 547,78 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 değer kazanarak 8.807,44 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artarak 22.148,03 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 yükselerek 8.042,19 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,14 düşüşle 37.531,19 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,47 artarak 1,041 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerine odaklandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.